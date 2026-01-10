Обнародован объем экспорта продукции через таможню иранской провинции Бушехр за 9 месяцев

БАКУ/Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) экспорт продукции через таможню провинции Бушехр, расположенной на юге Ирана, составил 24,3 миллиона тонн на сумму 8,7 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил во время брифинга инспектор таможни иранской провинции Бушехр Али Сулеймани.

По его словам, за указанный период через таможню провинции Бушехр в основном экспортировались нефтехимическая продукция, газовый конденсат, цемент, различные виды рыбы и креветок, гипс, зелень и овощи.

Сулеймани отметил, что основными направлениями экспорта стали Китай, ОАЭ, Турция, Пакистан, Индия, Оман, Бразилия, Катар, Шри-Ланка и Бангладеш.

Таможенный чиновник также сообщил, что за 9 месяцев через таможню провинции Бушехр в страну было импортировано 577 тысяч тонн продукции на сумму 1,64 миллиарда долларов.

Солеймани добавил, что за 9 месяцев в страну в основном импортировались генераторы, электроэнергетическое оборудование, запчасти для легковых автомобилей, различные виды тканей, электронные устройства, рис, чай и другие товары. Продукция преимущественно импортировалась из ОАЭ, Китая, России, Индии, Филиппин, Шри-Ланки, Турции, Японии, Германии и Таиланда.

Следует отметить, что, согласно статистике иранской таможенной администрации, экспорт продукции из Ирана за 9 месяцев текущего иранского года составил 119 миллионов тонн на сумму 41,2 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции снизился на 5,78% по стоимости и увеличился на 1% в весе.

Кроме того, по данным Таможенной администрации, за указанный период импорт продукции в Иран составил 29,3 миллиона тонн на сумму около 44,2 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт снизился на 15,2% по стоимости и вырос на 2,75% по объему.

