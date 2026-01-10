Назван объем оборота Бакинской фондовой биржи

БАКУ /Trend/ - В прошлом году общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ), составила 63,823 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на БФБ, это на 7,333 миллиарда манатов или 10,3% меньше, чем в 2024 году.

При этом количество сделок, заключенных за отчетный период, составило 29 585, что на 42 145 единиц или в 2,4 раза меньше, чем в 2024 году.

На сделки РЕПО пришлось 50,633 млрд манатов оборота БФБ. Это на 10,3 миллиарда манатов или 16,9% меньше в годовом сравнении.

За отчетный период стоимость сделок с государственными ценными бумагами увеличилась на 2,818 миллиарда манатов или на 35,8%, до 10,682 миллиарда манатов.