Новоназначенный посол Азербайджана вручил копии верительных грамот в МИД Мексики (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Сеймур Фаталиев сегодня официально приступил к исполнению своих обязанностей, вручив копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел Мексики (SRE).

Как передает в субботу Trend, об этом сообщило посольство Азербайджана в Мексике на своей странице в социальной сети X.

На торжественной церемонии в Мехико дипломата принял генеральный директор протокола SRE Джонатан Чейт. В ходе встречи стороны обсудили текущую повестку двусторонних отношений и наметили ключевые направления для расширения партнерства.