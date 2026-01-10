Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Новоназначенный посол Азербайджана вручил копии верительных грамот в МИД Мексики (ФОТО)

Политика Материалы 10 января 2026 10:18 (UTC +04:00)
Новоназначенный посол Азербайджана вручил копии верительных грамот в МИД Мексики (ФОТО)
Фото: Посольство Азербайджана в Мексике/Х

Читайте Trend в

Гюльнара Рагимова
Гюльнара Рагимова
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Сеймур Фаталиев сегодня официально приступил к исполнению своих обязанностей, вручив копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел Мексики (SRE).

Как передает в субботу Trend, об этом сообщило посольство Азербайджана в Мексике на своей странице в социальной сети X.

На торжественной церемонии в Мехико дипломата принял генеральный директор протокола SRE Джонатан Чейт. В ходе встречи стороны обсудили текущую повестку двусторонних отношений и наметили ключевые направления для расширения партнерства.

Новоназначенный посол Азербайджана вручил копии верительных грамот в МИД Мексики (ФОТО)
Новоназначенный посол Азербайджана вручил копии верительных грамот в МИД Мексики (ФОТО)
Новоназначенный посол Азербайджана вручил копии верительных грамот в МИД Мексики (ФОТО)
Новоназначенный посол Азербайджана вручил копии верительных грамот в МИД Мексики (ФОТО)
Новоназначенный посол Азербайджана вручил копии верительных грамот в МИД Мексики (ФОТО)
Новоназначенный посол Азербайджана вручил копии верительных грамот в МИД Мексики (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости