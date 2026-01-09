Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Внесены изменения в постановление о недвижимых памятниках Азербайджана

Общество Материалы 9 января 2026 18:46 (UTC +04:00)
Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в постановление "Об утверждении распределения по степени значения недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в связи с переименованием адресов расположения памятников архитектуры национального значения в Ходжавендском, Ходжалинском, Товузском, Джульфинском, Ордубадском, Агджабединском и Джалилабадском районах в постановление внесены соответствующие изменения.

