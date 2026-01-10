Вырос объем перевозок зерна из Казахстана в Азербайджан

АСТАНА /Trend/ - Объем перевозок зерна по сети АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ) в Азербайджан в 2025 году увеличился в 3 раза по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на КТЖ.

В компании отметили, что перевозки в Иран выросли на 69%, в Афганистан - на 63%. Перевозки в страны Балтии увеличились в 6 раз, составив более 800 тыс. тонн. В то же время перевозки в черноморские и балтийские порты выросли на 49% и 67% соответственно.

Кроме того, внутренние перевозки в Казахстане увеличились на 26%, превысив 3,3 миллиона тонн. Рост наблюдается и в направлении стран Центральной Азии: в Кыргызстан - в два раза, в Таджикистан - на 12%, до 1,4 миллиона тонн, а в Узбекистан - на 32%, до 4,5 миллиона тонн.

В целом, по итогам 2025 года, объем перевозок зерна по сети КТЖ превысил 14,3 миллиона тонн, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Экспорт составил 11 миллионов тонн, что на 33% больше по сравнению с предыдущим годом. В компании отметили, что такие показатели были зафиксированы впервые за последние 10 лет.