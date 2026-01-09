IKTA опубликовало отчет об индексе жалоб за IV квартал 2025 года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство информационно-коммуникационных технологий Азербайджана (IKTA), опубликовало очередной отчет об индексе жалоб и среднем времени ответа на использование интернет-услуг абонентами.

Как сообщает Trend со ссылкой на IKTA, отчет отражает индекс жалоб и динамику в отношении обращений к интернет-операторам и провайдерам через систему «Электронная жалоба» в течение четвертого квартала 2025 года. Так, проведено сравнение отчета за третий квартал 2025 года с текущим отчетом, и определена динамика изменения индекса оператора или провайдера.

Информация о среднем времени ответа на жалобы, представленная в отчете, отражает время обработки обращений, полученных телекоммуникационными операторами и провайдерами в четвертом квартале 2025 года через систему «Электронная жалоба».

IKTA подчеркивает, что подготовка индекса жалоб и отчета о среднем времени ответа на жалобы является необходимым шагом в формировании общественного контроля, прозрачности и повышении качества обслуживания. Это позволит определить реальную картину в телекоммуникационном секторе и упростить и ускорить процесс регулирования.

Отметим, что система «Электронная жалоба» запущена в ноябре 2023 года. На сегодня через данную систему от граждан поступило около 11 тысяч обращений, связанных с телекоммуникационными и почтовыми услугами.

С ноября 2024 года пользователи устройств с операционными системами «Android» и «iOS» получили возможность загрузить мобильное приложение «Электронная жалоба» из «Google Play» и «App Store» соответственно. Запуск мобильного приложения не только расширил сферу использования услуги, но и сделал платформу более доступной.

