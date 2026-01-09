Бастрыкин подписал письмо после обеда и подставил Путина

БАКУ /Trend/ - Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, окончательно слетел с катушек. Иначе трудно объяснить то, что просачивается в прессу относительно прекращения уголовного дела по катастрофе самолета Embraer E190 авиакомпании AZAL, выполнявшего пассажирский рейс № 8243 по маршруту Баку—Грозный 25 декабря 2024 года.

С анонимного аккаунта в бот Telegram-канала BT News отправили копию письма, направленного из Следственного комитета РФ в адрес Генеральной прокуратуры Азербайджана, за подписью лично господина Бастрыкина. В этом документе глава Следкома объясняет, вернее, пытается объяснить, почему в России прекратили уголовное дело по катастрофе азербайджанского самолёта. Приведём цитату: «По причине погодных условий (облачности) после двух неудачных попыток экипаж не смог произвести посадку в аэропорту Грозного, принял решение о следовании в другой аэропорт и при заходе на посадку в аэропорт Актау примерно в 9:28 (мск) совершил столкновение с землей, повлекшее разрушение воздушного судна и возгорание, в результате которого 38 человек погибли, 29 получили ранения различной степени тяжести. По результатам расследования и на основании совокупности полученных доказательств уголовное дело прекращено».

Теоретически можно допустить, что это письмо – фальшивка. Но, во-первых, её никто не опроверг. А во-вторых, и это, безусловно, главное, о том, что уголовное дело прекращено, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на своей итоговой пресс-конференции. Затем этот факт подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Итак, что же получается?

Утром 25 декабря 2024 г. Embraer E190 авиакомпании AZAL, выполнявший пассажирский рейс № 8243 по маршруту Баку—Грозный, разбивается в окрестностях казахстанского Актау. Уже в первые дни и часы после катастрофы появляются фотографии, где на фюзеляже самолёта – пробоины от «поражающих элементов» боевой части штатных ракет ПВО. Верное свидетельство, что самолёт был сбит. Далее становится известно, что лайнеру глушили связь. Потом – «внешний удар», после которого лайнер и берет курс на Актау.

В начале февраля 2025 г. появляются промежуточный отчёт Минтранса Казахстана, где прямо указывается: «Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней части фюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе». Отмечено в документе и другое: «Предоставлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов». Обнародованы выводы Комиссии, в которой участвуют представители Азербайджана, России, Бразилии, а также наблюдатель от Международной организации гражданской авиации (ICAO), и которая пришла к выводу, что гидравлическая система самолета была повреждена в результате «разрыва металла в результате соприкосновения твердых предметов». И что «повреждения воздушного судна предположительно были вызваны поражающими элементами боевой части».

В годовщину трагедии появляется новый отчёт Минтранса Казахстана: «Повреждения воздушного судна предположительно были вызваны поражающими элементами боевой части».

Наконец, ещё 9 октября 2025 г. в Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина. И именно в ходе этой встречи Владимир Путин заявил буквально следующее: «…можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник... Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолёт – если бы это произошло, он рухнул бы на месте, – а взорвались – может быть, это была самоликвидация – в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет… Безусловно, всё, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц». То есть прямо признал удар ракетами российской ПВО по азербайджанскому лайнеру и пообещал дать правовую оценку действиям российских должностных лиц.

Но тут на сцену выползает Бастрыкин и заявляет: уголовное дело прекращено! Самолёт не смог сесть из-за погодных условий, улетел в Актау и там почему-то разбился! И ничего о ракетах ПВО! Как видите, его слова отличаются от слов президента России и представителей российской межправительственной комиссии с точностью до наоборот.

Интересно, на кого рассчитана эта, с позволения сказать, версия? Правда, далее в письме он что-то лопочет о назначении «комплексной авиационно-технической судебной экспертизы» и о том, что «планируется дать дополнительную оценку обстоятельствам крушения воздушного судна в рамках возобновленного уголовного дела». Серьезно? Сначала прекращаем уголовное дело, чтобы потом возбудить его вновь? В таких случаях, и это хорошо знает Бастрыкин, уголовное дело приостанавливают. Но азербайджанофобу Бастрыкину очень хотелось сделать неприятное Азербайджану, который вправе ожидать результатов следственных действий.

И ещё одно обстоятельство. Александр Бастрыкин вроде бы как юрист. И должен знать, во-первых, что уголовное дело можно прекратить только при наличии определённых оснований. Одно из них – это, например, отсутствие состава преступления. Судя по всему, глава Следственного комитета попытался свести вопрос именно к этому. Но в письме никаких оснований не приводится и это нонсенс. Можно выстроить с десяток версий, но, скорее всего, в России на фоне атак украинских беспилотников не хотят злить офицеров ПВО. Здесь в стиле «чёрной иронии» можно посоветовать подождать, пока эта самая криворукая ПВО не собьет доблестно уже российский самолёт. Возможно, не ко времени взыграла державная гордость: как это так — судить российских офицеров по запросу Азербайджана! И все равно даже такой заказ можно было выполнить не так топорно. Особенно после переговоров в Душанбе. Не говоря о том, что погибло же еще и 9 граждан России! Хотя они были в основном жителями Северного Кавказа, а это для Бастрыкина люди второго сорта.

Его клиническая ксенофобия и азербайджанофобия известны давно. Именно глава Следкома является одним из вдохновителей антимигрантской кампании в России, не гнушаясь даже открытой подтасовки данных, сколько преступлений совершается именно мигрантами и т.д. Доходит и до очень громких ляпов: в сети было активно растиражировано видео с полей Петербургского международного юридического форума в 2025 году, на котором глава СК РФ шутит о мигрантах. Во время своего доклада он услышал шум в дальнем углу, остановил выступление и спросил: «Это что, мигранты?». Гости форума начали смеяться, а Бастрыкину объяснили, что «это кришнаиты». После этого глава СК сказал: «Ну они мигранты, да? Протестная акция, Россия будет свободной!», и вскинул кулак. А уж к азербайджанской диаспоре у него любовь особая. Достаточно вспомнить и драматичные события в Екатеринбурге с убийством братьев Сафаровых, и попытки обвинить в экстремизме азербайджанских студентов за то, что они скандировали «yaşasın Azərbaycan», и рейды на азербайджанские свадьбы в России. Журналистская тусовка хорошо знает еще и другое: Александр Бастрыкин – горячий поклонник известной жидкости крепостью 40°, изобретённой Дмитрием Менделеевым. Так что все вопросы с ним надо решать до обеда.

Похоже, что и это письмо господин Бастрыкин писал после обеда. Глава Следкома искренне считал, что он своим письмом унизит и оскорбит Азербайджан. На самом деле подставил президента России и российское государство. Потому как, напомним ещё раз, Владимир Путин обещал под камеры дать правовую оценку действиям должностных лиц. И что теперь – уголовное дело взяли и прекратили? Это и есть «правовая оценка»? Не слишком много берет на себя голова Следственного комитета? Очевидно, что как староста Путина в студенческие годы Бастрыкин по-прежнему считает, что занимает более высокую должность, чем должность президента РФ. Это яркий пример, подтверждающий правоту моих выводов в статье о пресловутых красных папках. Более того, в этой статье я уже назвал по имени одного из горе-авторов, который к тому же пишет свои шедевры для красных папок исключительно после обеда.

Фуад Ахундов,

политолог