Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Зангилане построят новый модульный контрольно-пропускной пункт - Проект стоимостью 10,1 млн манатов

Экономика Материалы 9 января 2026 18:00 (UTC +04:00)
В Зангилане построят новый модульный контрольно-пропускной пункт - Проект стоимостью 10,1 млн манатов

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - На территории поселка Агбенд Зангиланского района начинается строительство и установка нового модульного контрольно-пропускного пункта на государственной границе.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в рамках проекта на территории также будут проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия и благоустройству.

Таким образом, Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана уже завершил соответствующие работы по указанному вопросу.

ГТК поручил выполнение указанных работ ЗАО Bilgə Qrup и заключил с ним соответствующий договор.

Согласно контракту ЗАО выплачено 10,1 миллиона манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости