Футбольные клубы «Аль-Наср» и «Аркадага» сыграют исторический матч (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 11 февраля 2026 года в Ашхабаде состоится уникальный футбольный матч.

Футбольный клуб «Аль-Наср» впервые посетит Туркменистан, чтобы встретиться с чемпионом страны, ФК «Аркадаг» в 1/8 финала второго Кубка Азиатской конфедерация футбола. Игра пройдет на стадионе Олимпийского городка.

Этот матч призван стать важным событием для поклонников футбола в Туркменистане.

ФК «Аль-Наср» возглавляемый Криштиану Роналду сыграет с ФК «Аркадаг», который зарекомендовал себя как один из ведущих клубов Центральной Азии. Главный тренер ФК «Аркадаг» В.Байрамов.

Основанный в 2023 году, ФК «Аркадаг» уже дважды выигрывал национальный дубль, завоевав чемпионский титул и дважды Кубок страны. Стремительный взлет клуба продолжился в 2025 году, когда он занял первое место в Кубке АФК 3, получив повышение в высший дивизион Кубка АФК 2.

В своем дебютном сезоне на этом уровне ФК «Аркадаг» уверенно вышел в 1/16 финала. Клуб также завоевал свой первый международный трофей в мае 2025 года, победив камбоджийскую команду «Свай Риенг» в финале Лиги вызова АФК.

Для ФК «Аль-Наср» поездка в Ашхабад добавляет еще одну главу в их континентальную кампанию. Имея в своем составе звезд международного уровня и сильную статистику последних выступлений в азиатских соревнованиях, саудовская команда будет стремиться к решающему выездному результату.

Футбол остается самым популярным видом спорта в Туркменистане. Визит одного из самых известных клубов Азии рассматривается как важная веха для развития футбола в стране.