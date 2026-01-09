Определились призёры третьего дня чемпионата Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает Trend, в третий день соревнований были определены призёры по греко-римской борьбе в весовых категориях 60, 67, 77, 87 и 130 кг.

В весовой категории 60 кг победителем стал Айхан Джавадов (Апшерон, МВД). Второе место занял Зияд Зейналов («Нефтчи»). Бронзовые медали завоевали Нихад Гулузаде и Мурад Мамедов (оба — «Нефтчи»).

В весовой категории 67 кг первое место занял Фарид Халилов («Сумгайыт-Техсил», «Нефтчи»). Серебряным призёром стал Махмуд Шукюрзаде (МОИК, Лянкяран). Бронзовые награды завоевали Махмуд Гасымзаде («Нефтчи») и Мурад Алиев («AHİTA»).

В весовой категории 77 кг "золото" завоевал Сенан Сулейманов («Нефтчи»). Вторым стал Раван Нуриев («Сумгайыт-Техсил», «Нефтчи»). Третьи места заняли Нихад Мамедли (МВД, РОИЛ) и Давуд Мамедов («Нефтчи»).

В весовой категории 87 кг победу одержал Ислам Аббасов («Нефтчи»). Серебряную медаль завоевал Лачин Велиев («Нефтчи»). Бронзовыми призёрами стали Абдулла Гасанов («AHİTA») и Саид Ахундзаде («Сумгайыт-Техсил»).

В весовой категории 130 кг первое место занял Бека Канделаки («Нефтчи»). "Серебро" досталось Сархану Мамедову («Нефтчи»). Бронзовые медали завоевали Мазаим Марданов и Айхан Марданов («Mywrestling», Шамкир).