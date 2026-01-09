От страниц до экрана! "Фото-фантазия" Юсифа Самедоглу 1970 года впервые представлена широкой публике (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном фонде кино Азербайджана состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию со дня рождения народного писателя и кинодраматурга, кавалера ордена "Шохрат" Юсифа Самедоглу (1935–1998), сообщает Trend Life. В рамках вечера широкой публике впервые был представлен фильм "Фото-фантазия".

На открытии вечера директор Государственного фонда кино, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, рассказал об истории поступления в фонд единственной сохранившейся копии фильма "Фото-фантазия", созданного по одноимённому произведению Юсифа Самедоглу. Картина, снятая в 1970 году на русском языке, была показана с азербайджанскими субтитрами. Фильм был создан в качестве курсовой работы заслуженного деятеля искусств, кинооператора Шарифа Шарифова во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК), а режиссёром картины стал лауреат Государственной премии Рауф Нагиев.

С воспоминаниями о выдающемся писателе и анализом его творчества выступили народный писатель Натиг Расулзаде и заслуженные деятели искусств Интигам Гасымзаде и Аяз Салаев.

Юсиф Самедоглу родился в семье первого народного поэта Азербайджанской ССР Самеда Вургуна и был братом народного поэта Вагифа Самедоглу. Он окончил Литературный институт им. М. Горького в Москве и Бакинский государственный университет. Работал в редакции журнала «Azərbaycan», в 1960–1965 годах возглавлял отдел литературной работы журнала. Позже был главным редактором журналов "Улдуз" и "Азербайджан", а также сценаристом киностудии "Азербайджанфильм".

Юсиф Самедоглу - автор многочисленных романов, повестей и кинодраматургических произведений. Его творчество отличается глубоким психологизмом, тонкой проработкой персонажей и вниманием к внутреннему миру человека. Многие его произведения были экранизированы и продолжают оставаться важной частью азербайджанской литературы и кинематографа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!