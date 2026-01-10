Назван объем денежных переводов физлиц из Азербайджана в Австрию

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре прошлого года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Австрию составил 3,790 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 518 тысяч долларов США или на 12% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По информации, доля Австрии в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж за отчетный период составила 1%.

За первые 9 месяцев прошлого года объем денежных переводов физических лиц из Австрии в Азербайджан составил 7,504 миллиона долларов США, что на 4,9 миллиона долларов США или на 39,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период доля Австрии в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 0,9%.

За первые 9 месяцев 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Австрию составил 4,308 миллиона долларов США, а в обратном направлении – 12,414 миллиона долларов США.

В целом за первые 9 месяцев 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 361,357 миллиона ​​долларов США. Это на 46,925 миллиона долларов США или на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время за отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 849,910 миллиона долларов США, что на 1,404 миллиона долларов США или 0,2% больше, чем за январь-сентябрь 2024 года.