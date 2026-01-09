Названо количество проверок, проведенных в секторе снабжения электроэнергией в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Агентство по регулированию энергетических вопросов напрямую, а также через министерство энергетики поступили 10 425 обращений, связанных с защитой прав потребителей, обеспечением абонентов электрической и тепловой энергией, природным газом, а также по другим вопросам.

Об этом Trend сообщили в Агентстве по регулированию энергетических вопросов Азербайджана.

Отмечается, что по вопросам электроснабжения поступило 8 884 обращения, из которых 1 477 — информационного характера. По вопросам газоснабжения было подано 1 130 обращений, в том числе 129 информационного характера. По вопросам теплоснабжения поступило в общей сложности 232 обращения, из которых 28 — информационного характера. По другим вопросам направлено 179 обращений, в том числе 15 информационного характера.

Из общего числа обращений 8 174 были рассмотрены и на них даны ответы Агентством (147 обращений в установленном порядке направлены в соответствующие органы для рассмотрения и принятия мер), 35 обращений были исполнены совместно с министерством энергетики, 567 обращений в настоящее время находятся на стадии рассмотрения, а из 1 649 обращений 688 представляли собой благодарственные письма в связи с решением поднятых проблем.

Кроме того, по 180 строительным объектам были выданы акты ввода в эксплуатацию электроустановок внешнего электроснабжения. В соответствии с 480 согласованными проектами было выдано разрешение на эксплуатацию промышленных газовых установок. Также при участии представителей ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг» проведен осмотр технического состояния 187 расчетных электрических счетчиков.

По соответствующим статьям Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, относящимся к полномочиям Агентства, было рассмотрено 668 дел об административных правонарушениях: по 657 делам приняты решения о наложении административного взыскания, по 10 делам — решения о прекращении производства, 1 дело направлено в суд для рассмотрения.

Также в отчетный период проведено 1 055 контрольных мероприятий с целью изучения состояния технической эксплуатации электроустановок, соблюдения правил техники безопасности и использования электрической энергии. С целью проверки состояния технической эксплуатации тепловых установок, соблюдения правил техники безопасности и использования тепловой энергии проведено 62 контрольных мероприятия. Для изучения состояния рационального использования газа, соблюдения «Правил пользования газом», надежной эксплуатации газовых установок, а также требований других нормативно-правовых актов проведено 822 контрольных мероприятия.

В отчетный период Агентством на 288 предприятиях была проверена профессиональная подготовка 731 работника из числа электротехнического персонала и лиц, ответственных за электрическое хозяйство, по правилам технической эксплуатации и техники безопасности. По результатам проверок даны рекомендации по повышению уровня знаний, а также оказана методическая помощь соответствующим специалистам.

