Доходы ГФСЗ Азербайджана в 2025 году превысили прогноз

БАКУ/Trend/ - Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2025 году составили 8 миллиардов 89 миллионов манатов, что на 6% или 471 миллион манатов больше, чем прогнозировалось.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовал ГФСЗ.

Отмечается, что доходы фонда включают обязательные поступления от государственного социального страхования, которые увеличились на 8% или 455 миллионов манатов по сравнению с прогнозом прошлого года и составили 6 миллиардов 453 миллиона манатов.

В 2025 году расходы ГФСЗ составили 7 миллиардов 518 миллионов манатов, что на 9% или 629 миллионов манатов больше, чем в предыдущем году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!