Трамп заявил о планах США защитить инвестиции нефтяных компаний в Венесуэле

БАКУ/ Trend/ - Американские нефтяные компании инвестируют в Венесуэлу не менее 100 миллиардов долларов, при этом США обеспечат их безопасность.

Как сообщает Trend, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что «наши гигантские нефтяные компании потратят как минимум 100 миллиардов долларов из собственных средств, а не из государственных. Им не нужны государственные деньги, но им нужна государственная защита. Им нужно, чтобы правительство обеспечило их безопасность».

Трамп также добавил, что компании намерены направить эти средства на восстановление электроснабжения и необходимой инфраструктуры, а обеспечение их безопасности в Венесуэле будет поддержано США.