Грузоперевозки через пограничный пункт Астара в Иране увеличились

БАКУ/Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 декабря 2025 года) транзит и грузоперевозки через пограничный пункт Астара в провинции Гилан, расположенной на севере Ирана, увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 декабря 2024 года).

Как передает Trend, об этом во время брифинга заявил генеральный директор Департамента дорог и транспорта провинции Гилан Фариборз Моради.

По его словам, за 9 месяцев транзит грузов через пограничный пункт Астара составил 1,01 миллиона тонн.

Он сообщил, что за указанный период через пограничный пункт Астара в страну транзитом поступило 778 тысяч тонн грузов, а из страны транзитом вывезено 237 тысяч тонн грузов.

Моради добавил, что за 9 месяцев через пограничный пункт Астара было экспортировано 949 тысяч тонн продукции. Экспорт продукции увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель ведомства сообщил, что за первые 9 месяцев через пограничный пункт Астара в страну было импортировано более 110 тысяч тонн продукции.

Следует отметить, что объем грузоперевозок и транзита по иранским автомагистралям за первые 9 месяцев текущего иранского года составил 12,4 миллиона тонн.

