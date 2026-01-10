В Иране увеличилось производство нерафинированной стали

БАКУ/Trend/ - В Иране за 9 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 декабря 2025 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 декабря 2024 года), на 7,4% увеличилось производство нерафинированной стали.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Ассоциации производителей стали Ирана.

Согласно данным, производство нерафинированной стали за 9 месяцев составило 24,7 миллиона тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года Иран произвел около 23 миллионов тонн.

Производство стальной продукции за тот же период достигло около 16,7 миллиона тонн, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,5 миллиона тонн).

Производство губчатого железа составило около 32,6 миллиона тонн, увеличившись на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (29 миллионов тонн).

За 9 месяцев в стране произведено около 49,2 миллиона тонн железорудных окатышей, что на 2,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года (49 миллионов тонн).

Производство железорудного концентрата за отчетный период составило 58,4 миллиона тонн, увеличившись на 7,7% по сравнению с прошлогодним показателем в 54,2 миллиона тонн.

Следует отметить, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.

