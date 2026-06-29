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Кыргызстан и Beta Tea обсудили запуск чайного производства

Кыргызстан Новость 29 июня 2026 06:44 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Beta Tea обсудили запуск чайного производства
Фото: Министерство цифровых технологий Узбекистана
Нильджан Бахшалиева
Нильджан Бахшалиева
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БАКУ /Trend/ - В Ошской и Чуйской областях Кыргызстана могут быть реализованы новые инвестиционные проекты, включая строительство чайной фабрики. Эти вопросы обсуждались на встрече директора Национального агентства по инвестициям Равшанбека Сабирова с генеральными директорами компании Beta Tea в Кыргызстане и Казахстане Угуром Ахметом Саитом и Жанполатом Сафердиным.

Как сообщили в агентстве, участники переговоров рассмотрели вопросы выбора земельных участков для реализации проектов, взаимодействия с государственными органами, а также практические аспекты строительства будущего предприятия по производству чая.

По словам Равшанбека Сабирова, привлечение инвестиций в промышленность способствует развитию регионов, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики страны.

«Наша задача — создать благоприятные условия для реализации инвестиционных инициатив и обеспечить эффективное взаимодействие между государством и инвесторами. Важно развивать новые производства не только в крупных городах, но и в регионах, что открывает дополнительные возможности для экономического роста», — отметил он.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества и проработке конкретных совместных проектов.

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