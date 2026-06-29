Авиакомпания Norwegian начала выполнять регулярные рейсы в Грузию

БАКУ /Trend/ - Крупнейший авиаперевозчик Норвегии и второй по масштабу в Скандинавии — Norwegian — начал выполнять регулярные рейсы в Грузию.

Об этом сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

Согласно информации ведомства, бюджетная авиакомпания будет осуществлять полеты по маршруту Копенгаген — Тбилиси — Копенгаген два раза в неделю.

В министерстве также отметили, что за первые пять месяцев 2026 года пассажиропоток между Грузией и европейскими странами достиг 952 480 человек, что на 18% превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

Кроме того, в разгар летнего навигационного сезона 2026 года авиасообщение между Грузией и Европой будет обеспечиваться по 46 направлениям с общей частотой около 170–175 рейсов в неделю.