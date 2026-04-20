Разрешены полеты из двух аэропортов Ирана

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в иранской провинции Тегеран разрешены полеты пассажирских самолетов из аэропортов имени Имама Хомейни и Мехрабад.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

Согласно данным, еще в 10 аэропортах Ирана – Урмия, Кирманшах, Абадан, Шираз, Кирман, Решт, Йезд, Захедан, Горган и Бирдженд – полеты начнутся с 25 апреля.

Следует отметить, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки на Иран, и Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.