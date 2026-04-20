Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Вечерний Баку – наполняя пространство особыми чувствами (ФОТО)

Культура Материалы 20 апреля 2026 18:47 (UTC +04:00)
Вечерний Баку – наполняя пространство особыми чувствами (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Читайте Trend в

Динара Захрабекова
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся музыкальный вечер, посвящённый творчеству одного из выдающихся композиторов, пианистов и дирижёров XX века Сергея Рахманинова. Избранные шедевры вокальной и фортепианной музыки великого мастера прозвучали в исполнении лауреатов международных конкурсов - вокалиста Кенана Рахманзаде и пианиста Али Гусейнли, сообщает Trend Life.

Программу вечера дополнила содержательная лекция доктора философии по искусствоведению Алёны Инякиной. Она отметила масштаб личности Сергея Рахманинова и его неоценимый вклад в мировое музыкальное искусство. Искусствовед подчеркнула уникальность музыкального языка композитора - удивительно внимательного к человеческой душе, наполненного тонкими переживаниями и глубоким лиризмом. В эпоху расцвета модернизма Рахманинов сохранил верность мелодизму и подлинной эмоциональности. Особое, широкое дыхание его мелодий возвышает человека, дарит его душе полет, открывает необозримые просторы и погружает в мир, сотканный из чистых чувств и едва уловимых движений души.

Слушатели благодарили артистов восторженными аплодисментами, по достоинству оценив вдумчивое прочтение, тонкую эмоциональность и профессионализм исполнителей. Магия музыки Рахманинова в этот вечер коснулась каждого, наполняя пространство особыми чувствами и оставляя в сердцах тёплый, глубоко личный отклик.

В творческом наследии Сергея Рахманинова более 80 произведений - романсы, концерты, симфонии, прелюдии, этюды и оперы.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости