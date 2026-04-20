Детская футбольная команда при поддержке Банка ABB вернулась из Мадрида с медалью

БАКУ /Trend/ - В Мадриде (Испания) состоялся турнир «Real Madrid Foundation World Challenge», в котором приняли участие детские футбольные команды из 17 стран. При генеральном спонсорстве Банка ABB Азербайджан уже в третий раз был представлен на этом турнире. Все матчи проходили на полях Академии футбольного клуба «Реал Мадрид».

Команда U12, представлявшая Азербайджан, вышла в полуфинал Gold-лиги, где сыграла вничью 2:2 с командой из Мексики. По итогам серии пенальти наша команда уступила, однако в следующем матче одержала победу над командой Канады со счетом 3:1. Таким образом, среди 30 команд участники из Азербайджана заняли 3-е место и завоевали бронзовые медали.

Под руководством главного тренера Ровшана Бабаева в турнире приняли участие следующие юные футболисты: Баввер Аяз Бакир, Айлин Гусейнова, Сара Мамедова, Али Керимзаде, Наим Мамедов, Джавад Алиев, Джамал Гусейнбейли, Микаил Самедов, Ислам Ханбабазаде, Эртугрул Надир, Рауф Рагимов, Гасан Халилов, Джахангир Иман, Исмаил Садыг.

В рамках турнира члены азербайджанской команды также встретились с легендарным футболистом Роберто Карлосом.

Все команды-участницы были отобраны на основе программы «Real Madrid Foundation Clinic», реализуемой в разных странах. В июне 2025 года эта программа уже в третий раз прошла и в Азербайджане.

В рамках проекта, реализованного при генеральном спонсорстве Банка ABB и партнерской поддержке компаний Visa и Epoint, на территории «Sabis Sun International School» был организован футбольный лагерь. По итогам отбора была сформирована команда «Azerbaijan Footland» из лучших игроков.

Проведение программы «Real Madrid Foundation Azerbaijan Clinic» вновь запланировано в Баку с 22 по 26 июня 2026 года.

