Казахстан готов увеличить транзит зерна в Армению через Азербайджан

АСТАНА /Trend/ - Национальный зерновой оператор Казахстана готов поставлять армянским потребителям порядка 15-20 тысяч тонн продовольственного зерна ежемесячно.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АО «НК "Продкорпорация", об этом заявил ее управляющий директор Тобылбек Омаров.

По его словам, поставка казахстанского зерна в Армению является "примером продовольственной дипломатии".

"Это событие имеет не только экономическое, но и историческое значение, поскольку открывает перспективные возможности для прямого транзита и развития взаимной торговли. Через экспорт казахстанского зерна мы создаем новые мосты сотрудничества и способствуем восстановлению добрососедских отношений, а также укреплению доверия между странами региона", - добавил он.

Отметим, что первый состав с казахстанской пшеницей прибыл в Армению. "Продкорпорация" сообщила, что поезд из 15 вагонов с общим объемом порядка 1 000 тонн успешно протестировал новый логистический маршрут из Казахстана транзитом через Россию, Азербайджан и Грузию. В ведомстве добавили, что в перспективе этот транзитный коридор может стать постоянным каналом поставок казахстанского зерна и других грузов в направлении Еревана.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 октября, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

"Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил глава государства.