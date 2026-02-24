Обсужден ход реализации совместных проектов SOCAR и компании Wood

БАКУ/Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с исполнительным президентом компании Wood Стивом Николом.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение успешным сотрудничеством и обсудили ход реализации совместных проектов.

"В ходе беседы были рассмотрены проекты, реализуемые SOCAR внутри страны и за рубежом, а также возможности сотрудничества в сферах midstream, upstream, downstream, возобновляемой энергетики и цифровизации. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации.

Отметим, что британская компания Wood уже более 160 лет оказывает инженерные, консультационные и операционные услуги для решения сложных и стратегически значимых задач в сфере энергетики и материалов.

Благодаря специалистам в области цифровизации, декарбонизации и оптимизации отрасли, компания предлагает инновационные и практические решения для сложных промышленных активов.