Президент Казахстана призвал предпринимать усилия по ядерному разоружению

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвалпредпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Эта памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана. Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность – это высшие ценности, объединяющие всё человечество», – говорится в публикации.