Иран не закрывал иностранные посольства в Тегеране - МИД

БАКУ/ Trend/ - Иран не закрывал ни одного иностранного посольства в Тегеране. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи, сообщает Trend.

«Из-за перебоев в работе интернета многие посольства и консульства, естественно, столкнулись с трудностями. Эта ситуация создала определенные проблемы для посольств, а также, из-за напряженности и давления, оказываемого на страну, возникли опасения. Некоторые дипломатические представительства временно отозвали часть своего персонала из Ирана.

Однако мы можем с уверенностью заявить, что ни одно посольство не было закрыто. Посольства продолжают свою деятельность в Тегеране в обычном режиме», - заявил Бегаи.