Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Иран не закрывал иностранные посольства в Тегеране - МИД

Иран Материалы 18 января 2026 20:29 (UTC +04:00)
Иран не закрывал иностранные посольства в Тегеране - МИД

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Иран не закрывал ни одного иностранного посольства в Тегеране. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи, сообщает Trend.

«Из-за перебоев в работе интернета многие посольства и консульства, естественно, столкнулись с трудностями. Эта ситуация создала определенные проблемы для посольств, а также, из-за напряженности и давления, оказываемого на страну, возникли опасения. Некоторые дипломатические представительства временно отозвали часть своего персонала из Ирана.

Однако мы можем с уверенностью заявить, что ни одно посольство не было закрыто. Посольства продолжают свою деятельность в Тегеране в обычном режиме», - заявил Бегаи.

Лента

Лента новостей

Читать все новости