В Иране подписаны контракты на нефтяные буровые установки и переработку нефти

БАКУ /Trend/ - 15 января в Иране между местными компаниями были подписаны контракты на сумму 2 миллиарда долларов в сфере нефтяных буровых установок и переработки нефти.

Как сообщает Trend, в рамках инвестиций Национальной нефтяной компании Ирана в качестве первого шага для проведения буровых работ на сухопутных нефтяных месторождениях будет приобретено 20 буровых установок.

Согласно информации, в соответствии с другим подписанным контрактом использование быстровозводимого первичного перерабатывающего оборудования позволит значительно увеличить потенциал по повышению качества сырой нефти страны.

Отметим, что в настоящее время в Иране активно действуют 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана функционируют 37 нефтяных месторождений, Компании центральных нефтяных зон — 14, компании по добыче нефти и газа "Арвандан" — 5, Оффшорной нефтяной компании — 18 нефтяных месторождений.

Кроме того, на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, Компании центральных нефтяных зон — 13, компании "Парс нефть и газ" — 1, Оффшорной нефтяной компании — 3 газовых месторождения.

Добавим, что общий объем углеводородных запасов Ирана составляет 1,2 триллиона баррелей. При существующих технологических возможностях страна может добыть 340 миллиардов баррелей. Таким образом, Иран способен использовать около 30% своих запасов, тогда как 70% остаются неосвоенными.