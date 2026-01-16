В Азербайджане увеличилось производство электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане производство электроэнергии составило 28,7 миллиарда кВт·ч, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году. Рост составил 262,3 миллиона кВт·ч.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

В этот период на ТЭС было произведено 24,8 миллиарда кВт·ч, ГЭС - 2,8 миллиарда кВт·ч, другими источниками - 991,6 миллиона кВт·ч, включая ветровые электростанции - 169,7 миллиона кВт·ч, солнечные электростанции - 599,8 миллиона кВт·ч, завод по сжиганию твёрдых бытовых отходов - 222,1 миллиона кВт·ч.

По сравнению с 2024 годом производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях увеличилось на 162,3 миллиона кВт·ч и составило 769,5 миллиона кВт·ч.

В 2025 году производство электроэнергии по компаниям распределилось следующим образом: АО "Азерэнержи" - 25,6 миллиарда кВт·ч (ТЭС - 22,7 миллиарда кВт·ч, ГЭС - 2,8 миллиарда кВт·ч, СЭС - 61,1 миллиона кВт·ч), АО "Азеришыг" - ветровые электростанции - 27 миллионов кВт·ч, независимые электростанции - 3 038,7 миллиона кВт·ч.

За отчётный период экспорт электроэнергии составил 1,2 миллиарда кВт·ч, импорт - 177,2 миллиона кВт·ч.