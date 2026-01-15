Назван доход госбюджета Азербайджана в 2025 году от управления единым казначейским счетом

БАКУ/Trend/ - Благодаря эффективному управлению единым казначейским счетом в 2025 году в государственный бюджет Азербайджана поступило в общей сложности 121 миллион манатов дохода.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

Отмечается, что с апреля 2025 года средства единого казначейского счета в национальной валюте начали размещаться на депозитах через аукционы. Основная цель применения этого механизма - более эффективное управление средствами государственного бюджета и формирование дополнительных доходов для бюджета.

В рамках механизма временно неиспользуемые свободные средства государственного бюджета размещаются в банковском секторе через прозрачные и конкурентные депозитные аукционы. На аукционах банки предлагают процентные ставки, и средства направляются на депозиты в тех банках, которые предлагают наивысшую ставку. Этот подход, с одной стороны, позволяет получать дополнительные процентные доходы для государственного бюджета, а с другой - способствует увеличению ликвидности в банковском секторе.

По результатам депозитных аукционов, проведённых за девять месяцев прошлого года, в государственный бюджет было обеспечено 98,6 миллиона манатов процентного дохода. Кроме того, благодаря размещению и управлению валютными средствами в ликвидных фондах за рубежом при посредничестве Центрального банка, в течение года был получен процентный доход в размере 22,4 миллиона манатов.

В результате эффективного управления единым казначейским счетом в 2025 году в государственный бюджет было обеспечено в общей сложности 121 миллион манатов дохода.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!