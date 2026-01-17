Укрепление денежно-кредитной политики Азербайджана способствует стабильности внешних позиций — Moody’s

БАКУ/Trend/ - Совершенствование рамок денежно-кредитной политики Азербайджана способствует укреплению устойчивости внешних позиций страны, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s, сообщает в субботу Trend.

Как отмечает агентство, суверенные рейтинги Азербайджана, включая долгосрочный рейтинг эмитента на уровне Baa3, поддерживаются значительной чистой позицией государства как кредитора. Это обусловлено существенными финансовыми активами, аккумулированными в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (SOFAZ), который выполняет функцию суверенного фонда благосостояния и служит важным финансовым буфером, снижая риски ликвидности и внешней уязвимости государственного сектора.

В Moody’s также указывают на постепенное повышение эффективности экономической политики. В частности, улучшения в сфере денежно-кредитной и макроэкономической политики способствуют повышению устойчивости внешних позиций и стабильности финансовой системы в условиях внешних шоков. Одновременно эффективное использование фискальных резервов позволяет проводить контрциклическую бюджетную политику и сдерживать потенциальное ухудшение фискальных и долговых показателей государства.

Рейтинговое агентство подчеркивает, что экономика Азербайджана в 2025 году сохранила положительные темпы роста, несмотря на снижение мировых цен на нефть, хотя динамика оказалась более умеренной по сравнению с 2024 годом.

«Реальный ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении за первые одиннадцать месяцев года, и мы ожидаем, что по итогам 2025 года рост составит около 1,5%. Данный результат отражает устойчивость ненефтяного сектора, который частично компенсировал продолжающееся сокращение добычи нефти и газа», - отмечается в отчете.

По оценке Moody’s, более низкие цены на нефть в сочетании с увеличением государственных расходов приведут к сокращению консолидированного фискального профицита — включающего доходы и расходы Нахчывана, различных социальных фондов и SOFAZ — до примерно 2,4% ВВП в 2025 году по сравнению с 4% ВВП в 2024 году. При этом государственный бюджет, вероятно, будет исполнен с незначительным дефицитом на фоне ускоренного финансирования инфраструктурных проектов, программ реконструкции и социальных инициатив.

Относительно ограниченный масштаб бюджетного дефицита, как отмечает агентство, позволит сохранить государственный долг на уровне ниже 30% ВВП, что соответствует целевым ориентирам последней среднесрочной фискальной стратегии и остается существенно ниже медианных показателей стран с сопоставимым кредитным рейтингом.