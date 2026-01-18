Обнародован объём ипотечного кредитования по гослинии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ – На сегодня Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Азербайджана выдал кредиты 56 928 заёмщикам на общую сумму 3,767 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении ИКГФ.

Кроме того, предоставлены гарантии по бизнес-кредитам на сумму 684,2 миллиона манатов, а 9 080 квартир реализованы посредством механизма аренды с правом выкупа.

Отметим, что ИКГФ был создан в конце 2017 года в результате объединения ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Фонд кредитных гарантий" и является их правопреемником.