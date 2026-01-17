В Нахчыванской АР снизилось производство сельхозпродукции

БАКУ/Trend/ - В 2025 году в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 402,2 миллиона манат.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Нахчывана.

По данным комитета, по сравнению с 2024 годом общий объём сельскохозяйственной продукции сократился на 2,8%.

Из этой суммы 223,1 миллиона манат пришлось на растениеводство, а 179,2 миллиона манат — на животноводство. Эти показатели сократились по сравнению с 2024 годом соответственно на 1% и 4,9%.

Согласно последним данным Государственного комитета статистики, в январе-ноябре 2025 года общий объем сельскохозяйственной продукции по Азербайджану в фактических ценах составил 13,402 миллиарда манатов, из которых 6,769 миллиарда манатов пришлось на продукцию животноводства, а 6,633 миллиарда манатов — на продукцию растениеводства.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года общий объем сельхозпродукции увеличился на 1,1 %, в том числе производство продукции животноводства выросло на 0,4 %, а продукции растениеводства — на 1,9 %.