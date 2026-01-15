Обсуждены вопросы подготовки к ежегодному собранию Группы ИБР в Баку

БАКУ /Trend/ - 15 января в Кабинете министров состоялось заседание Организационного комитета, созданного в связи с проведением в Баку Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, вице-премьер, председатель Организационного комитета Самир Шарифов, открывая заседание, обозначил основные задачи, стоящие перед Организационным комитетом в связи с проведением ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год, учрежденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 711 от 8 сентября 2025 года, и подчеркнул, что проведение ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год в Баку 16-19 июня имеет большое значение для международного престижа страны.

На встрече обсуждалась работа по организации ежегодного собрания Группы Исламского банка развития и текущее состояние подготовки, приоритетные задачи, график их выполнения и вопросы, требующие особого внимания, проект плана действий по проведению ежегодных собраний и другие вопросы повестки дня, также были приняты соответствующие решения.

Исламский банк развития, членами которого являются 57 стран, был основан в 1973 году. Штаб-квартира Банка находится в Джидде, Саудовская Аравия.

Следует отметить, что Азербайджанская Республика является членом Банка с 1992 года.

