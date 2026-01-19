Обнародованы объемы производства электроэнергии на ТЭС и ГЭС Азербайджана за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на тепловых электростанциях (ТЭС) Азербайджана было произведено 24,823 миллиарда кВт·ч электроэнергии, а на гидроэлектростанциях (ГЭС) — 2,842 миллиарда кВт·ч.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

По информации, по сравнению с 2024 годом производство электроэнергии на тепловых электростанциях увеличилось на 280,2 миллиона кВт·ч (1,1%), а на гидроэлектростанциях снизилось на 168,5 миллиона кВт·ч (5,6%).

