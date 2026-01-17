Назван объем экспорта Азербайджаном электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Азербайджан экспортировал 1,147 миллиарда кВт·ч электроэнергии, а импорт составил 177,2 миллиона кВт·ч.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Согласно информации, по сравнению с 2024 годом экспорт электроэнергии сократился на 250,2 миллиона кВт·ч (17,9%), а импорт увеличился на 6,7 миллиона ​​кВт·ч (0,9%).

Следует отметить, что, по данным за 2025 год, производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 262,3 миллиона кВт·ч, или на 0,9%, до 28,657 миллиарда кВт·ч.

По сравнению с 2024 годом ветровые и солнечные электростанции произвели 769,5 миллиона кВт·ч электроэнергии, что на 162,3 миллиона кВт·ч больше, чем в предыдущем году.