Пезешкиан связал трудности иранского народа с санкциями США

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что санкции, введенные США, стали причиной трудностей, с которыми сталкивается иранский народ.

Как передает Trend, об этом Пезешкиан написал в соцсети X.

"Если народ Ирана сталкивается с лишениями и трудностями в своей жизни, одной из главных причин этого являются вражда и санкции, введённые правительством США и его союзниками.

Любая агрессия в отношении Верховного лидера нашей страны равносильна развязыванию полномасштабной войны против иранской нации", - говорится в публикации.

Напомним, что с конца декабря из-за резкого обесценения иранской национальной валюты, риала, по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем в Иране начались акции протеста.

