Кто он - новый председатель ASCO? – досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Афган Сулейман оглу Джалилов назначен председателем правления закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).

Афган Джалилов родился в 1978 году. В 1995–2001 годах учился в Азербайджанском государственном экономическом университете на факультете "Регулирование экономики", а затем с отличием окончил магистратуру по специальности "Цены и ценообразование", сообщает Trend.

В 2002–2005 годах работал в департаменте рыночных операций Национального банка. В 2005–2013 годах занимал должности начальника отдела методологии, директора департамента развития и генерального директора по финансовому контролю в ОАО «AGBank». В 2013 году был назначен заместителем председателя правления ОАО «AGBank», а в 2016–2020 годах возглавлял правление банка.

В 2021–2023 годах являлся председателем правления ООО «Азерпочт», находящегося в подчинении министерства цифрового развития и транспорта. 30 октября 2023 года был назначен заместителем председателя правления Государственного морского и портового агентства, подведомственного министерству цифрового развития и транспорта.

В 2013 году был удостоен диплома по международной финансовой отчетности Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 7 ноября 2024 года Афган Джалилов назначен членом Наблюдательного совета юридического лица публичного права «Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг».

До нового назначения А.Джалилов временно исполнял обязанности председателя правления Государственного морского и портового агентства.

