Команда «Land of Fire» вступила в борьбу на очередном чемпионате мира по снежному поло (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 января 2025 года в австрийском городе Кицбюэль стартовал очередной Кубок мира по снежному поло.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана, соревнование, за которым с большим интересом следит спортивная общественность, проходит при участии сборной Азербайджана — команды «Land of Fire». Участие команды расценивается как очередное подтверждение спортивного потенциала страны.

Первый матч азербайджанской сборной на соревнованиях состоялся 16 января против команды «Bentley» и завершился победой нашей команды со счетом 7:4.

Ежегодно турнир привлекает тысячи местных и зарубежных зрителей, а также представителей международных СМИ. Команда «Land of Fire», подошедшая к соревнованиям с высоким уровнем подготовки и амбициозными целями, ставит перед собой задачу не только добиться успешных спортивных результатов, но и внести вклад в продвижение бренда Азербайджана, национальных ценностей и спортивной дипломатии страны на международной арене.

Своим выступлением на этом престижном турнире команда «Land of Fire» открывает новую страницу в спортивной истории Азербайджана, демонстрируя зрелищную и высококлассную игру и достойно представляя страну.

Отметим, что Кубок мира по снежному поло продлится до 18 января.

