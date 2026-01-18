В Азербайджане выросла средняя ежемесячная зарплата (

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 декабря 2025 года число работников с заработной платой в экономике Азербайджана составило 1,797 миллиона человек, из них 869,0 тысячи работали в государственном секторе экономики, а 928,4 тысячи - в негосударственном секторе.



Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно данным, 18,6 процента работников по найму были заняты в торговле и ремонте транспортных средств, 18,2 процента - в образовании, 14,0 процента - в промышленности, 8,5 процента - в здравоохранении и социальных услугах, 6,7 процента - в строительстве, 6,3 процента - в государственном управлении и обороне; социальном обеспечении, 4,5 процента - в транспорте и складском хозяйстве, 3,9 процента - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4 процента - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыбном промысле, 2,3 процента - в финансовой и страховой деятельности, и 14,6 процента - в других сферах экономики.

В период с января по ноябрь 2025 года средняя номинальная ежемесячная зарплата работников экономики страны по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 9,3 процента и составила 1089,2 маната. Средняя номинальная ежемесячная зарплата была выше в добывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информационных технологиях и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспортной и складской сферах.