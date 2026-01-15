Азербайджан придает большое значение расширению международного сотрудничества в развитии аквакультуры - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение применению научных инноваций, использованию передовых технологий и расширению международного сотрудничества в развитии рыболовства и аквакультуры.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в своем выступлении на панельных обсуждениях, организованных в рамках II Глобального саммита по продовольственной безопасности - Sea the Future, прошедшего в Израиле.

Министр отметил, что долгосрочная стратегия Азербайджанской Республики по развитию рыболовства и аквакультуры направлена ​​на защиту ресурсов аквакультуры Каспийского моря и внутренних водоемов, а также на обеспечение продовольственной безопасности страны за счет их устойчивого развития.

"В прошлом Азербайджан подходил к развитию аквакультуры преимущественно с точки зрения охраны окружающей среды. В настоящее время, сохраняя этот подход, важной частью стратегии стало также повышение экономического потенциала аквакультуры", - сказал М. Мамедов.

Он подчеркнул, что построение политики в этой сфере на основе научно обоснованных механизмов позволяет стране обеспечить как защиту экосистем, так и эффективное использование существующих ресурсов.

Представители других стран, выступившие на панельных обсуждениях, также отметили значительный потенциал для проведения совместных научных исследований, организации передовых программ обучения и повышения квалификации, а также расширения торговых связей и международного сотрудничества со странами, достигшими значительных успехов в области аквакультуры.