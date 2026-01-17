Решение глобального жилищного кризиса требует международного сотрудничества - Анар Гулиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор Всемирного форума городов - WUF13 Анар Гулиев в рамках 35-го заседания высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви в Женеве выступил на панельной дискуссии, посвященной совместным подходам к решению глобального жилищного кризиса, который является одним из самых актуальных вызовов современности.

Как сообщили Trend в комитете, во время панельной дискуссии было подчеркнуто, что изменение климата, вынужденное перемещение и демографические изменения ставят жилищный вопрос в центр городской повестки.

В этом контексте Анар Гулиев отметил важность рассмотрения жилья не как отдельного участка, а как основной опоры безопасных, инклюзивных и устойчивых городов и жилых поселений.

Председатель комитета поделился с участниками опытом, полученным Азербайджаном в области доступного жилья, а также рассказал о работах по реконструкции в Карабахе и Восточном Зангезуре, трансформационных подходах, обеспечивающих возвращение населения на родные земли. Он отметил, что текущие вызовы в сфере жилья не могут быть решены какой-либо страной в одиночку. В этой связи он подчеркнул важность международного сотрудничества и пригласил коллег принять участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

