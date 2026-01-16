Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Подписано соглашение, охватывающее организационные вопросы по WUF13 (ФОТО)

Общество Материалы 16 января 2026 18:12 (UTC +04:00)
Подписано соглашение, охватывающее организационные вопросы по WUF13 (ФОТО)
Фото: WUF13

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ -15 января 2026 года между Организацией Объединенных Наций, представленной Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), и правительством Азербайджанской Республики, представленным Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, было подписано соглашение, охватывающее все организационные вопросы, связанные с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Trend со ссылкой на Организационный комитет WUF13, документ, подготовленный на основе Соглашения о принимающей стране, был подписан в Женеве исполнительным директором UN-Habitat Анаклаудией Россбах и председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальным координатором WUF13 Анаром Гулиевым.

Подписание данного документа является важным этапом в процессе подготовки к WUF13, который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты». Указанное соглашение является логическим продолжением Соглашения о принимающей стране, подписанного в декабре 2023 года, и переводит подготовку мероприятия в практическую фазу.

Анар Гулиев высоко оценил эффективное сотрудничество между UN-Habitat и Азербайджаном, а также совместные проекты в сфере развития градостроительства. Он отметил, что подтверждением этому служит проведение трех Национальных форумов по градостроительству в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, а также мероприятия, прошедшие в Баку в 2023 году по случаю Всемирного дня населенных пунктов.

Он добавил, что сегодня Азербайджан активно вносит вклад в формирование глобальной градостроительной повестки, участвуя в Глобальной экспертной рабочей группе по разработке международных руководящих принципов по человекоориентированным "умным городам", а также сопредседательствуя в Межправительственной рабочей группе по резолюции "Доступное жилье для всех". Последовательное развитие партнерства с UN-Habitat создаст прочную основу и будет способствовать продвижению устойчивых, инклюзивных и ориентированных на человека городов.

Исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах поблагодарила правительство Азербайджана и отметила, что лидерство и партнерство Азербайджана находятся в центре процесса подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), выразив признательность за это устойчивое сотрудничество. "Мы должны совместными усилиями решать глобальный жилищный кризис, который затрагивает около 3 миллиардов человек, включая 1,1 миллиарда человек, проживающих в неформальных поселениях", - сказала она.

После объявления города Баку принимающей стороной WUF13 в декабре 2023 года между Азербайджаном и Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) было подписано Соглашение о принимающей стране. Данный документ определил правовую концепцию проведения глобальной конференции в стране-хозяйке и стал основой для решения большинства организационных и планировочных вопросов.

Отметим, что Всемирный форум городов, учрежденный ООН в 2001 году, является ведущей глобальной конференцией, организуемой с целью изучения влияния стремительной урбанизации на города, сообщества, страны и климатические изменения. Форум начал свою деятельность в 2002 году с первой сессии в Найроби (Кения) и с тех пор проводится в различных городах мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Подписано соглашение, охватывающее организационные вопросы по WUF13 (ФОТО)
Подписано соглашение, охватывающее организационные вопросы по WUF13 (ФОТО)
Подписано соглашение, охватывающее организационные вопросы по WUF13 (ФОТО)
Подписано соглашение, охватывающее организационные вопросы по WUF13 (ФОТО)
Подписано соглашение, охватывающее организационные вопросы по WUF13 (ФОТО)
Подписано соглашение, охватывающее организационные вопросы по WUF13 (ФОТО)
Подписано соглашение, охватывающее организационные вопросы по WUF13 (ФОТО)
Подписано соглашение, охватывающее организационные вопросы по WUF13 (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости