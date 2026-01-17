Тайны кукольного искусства Азербайджана - пространство фантазии и мастерства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана открылась выставка "Тайны кукольного мира", объединившая произведения Ирины Гундориной, Пярвиза Гусейнова, Тамеллы Гурбановой, Нубар Шахбазовой, Анны Саламовой и Наны Нариманбейли, сообщает Trend Life.

Экспозиция стала настоящим путешествием в мир фантазии, где кукла перестаёт быть просто декоративным объектом и превращается в самостоятельный художественный образ - носитель характера, настроения и культурной памяти.

Открывая выставку, первый заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Салхаб Мамедов отметил высокую художественную ценность представленных работ и подчеркнул значимость подобных проектов для развития декоративно-прикладного искусства.

Своими впечатлениями о выставке поделились народный художник Айдын Раджабов, народный писатель Натиг Расулзаде, доктор философии по искусствоведению Афаг Гусейнова, заслуженный художник Пярвиз Гусейнов и заслуженный художник Вугар Али. В выступлениях было подчеркнуто, что представленные произведения отличаются богатством идей, точностью художественного решения и высоким уровнем профессионального мастерства.

Особое внимание на выставке было уделено образам, созданным на основе азербайджанского фольклора, классических литературных произведений и любимых народных сказочных персонажей. Каждая кукла - это отдельная история, в которой переплетаются традиции, авторское видение и тонкая работа с деталями.

В экспозиции представлены как кукольные композиции, так и произведения живописи. Работы выполнены в разных стилях и техниках, что делает выставку многогранной и визуально насыщенной.

Художники отмечают, что процесс создания кукол требует не только художественного мышления, но и сложных технологических решений. На первом этапе формируется конструкция, затем разрабатываются костюмы и причёски. Лица кукол расписываются вручную, прорабатывается мимика. Именно эти детали позволяют передать характер персонажа и создать ощущение живого присутствия.

Выставка также была отмечена как важная платформа для раскрытия творческого потенциала молодых авторов, обмена опытом и формирования новых художественных взглядов. По мнению участников, подобные проекты имеют большой потенциал для международного показа и могут способствовать более широкому представлению азербайджанского искусства на мировой сцене.

