Число коммерческих организаций Азербайджана увеличилось

БАКУ/Trend/ – На 1 января этого года из 1.674.984 зарегистрированных в Азербайджане налогоплательщиков 86,8% составляют физические лица, а 13,2% — юридические лица и другие организации.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, по сравнению с началом 2025 года общее число налогоплательщиков увеличилось на 4,9%, в том числе число физических лиц — на 4,6%, юридических лиц — на 6,6%.

На 1 января число зарегистрированных коммерческих организаций составило 204.065 единиц, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году.

В 2025 году 14 051 коммерческая организация прошла государственную регистрацию, из которых 88,7% имеют местные инвестиции, а 11,3% — иностранные инвестиции. При этом 85,1% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном формате, а среди местных компаний с ограниченной ответственностью доля электронных регистраций составила 96,5%.

Из всех зарегистрированных юридических лиц 92% составляют общества с ограниченной ответственностью, 1,1% — акционерные общества, 1,1% — кооперативы и другие формы.