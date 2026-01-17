Вырос объем морских перевозок между Актау и Баку

АСТАНА /Trend/ - Казмортрансфлот (дочерняя компания КазМунайГаз (КМГ)) перевезла 59,4 тысячи контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в направлении Актау-Баку-Актау в 2025 году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на КМГ.

Отмечается, что объем перевозок увеличился более чем на 15% по сравнению с 2024 годом (51,4 тысячи ДФЭ).

"Положительная динамика обусловлена повышением спроса на перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту", - сообщили в компании.

Согласно данным Национального бюро по статистике Казахстана, в 2025 году морским транспортом страны перевезено 4,002 миллиона тонн грузов. Наблюдается увеличение перевозок грузов на 42% по сравнению с 2024 годом. Грузооборот составил 1,860 миллиарда тонно-километров и увеличился на 17,6% по сравнению с 2024 годом.

Отметим, что Средний коридор (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) — это транспортный и торговый путь, соединяющий Азию с Европой, служащий альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам. Он начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), пересекает Каспийское море через Азербайджан, продолжается через Грузию и Турцию и в конечном итоге достигает Европы.