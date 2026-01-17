Семейная пара зомби - музыкальный взрыв от Бриллиант Дадашовой и Мурада Арифа (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Яркий, дерзкий и с долей чёрного юмора - музыкальный видеопроект "Cin Atı" народной артистки Бриллиант Дадашовой и хитмейкера Мурада Арифа представил зрителям необычную историю с элементами гротеска и кинематографической фантазии, сообщает Trend Life.

Неожиданный дуэт, мощная энергетика и актёрская игра, которая превратила клип в настоящее мини-кино. "Cin Atı" - это не просто песня, а эффектный музыкальный эксперимент, где юмор, мистика и актуальная поп-музыка сходятся в одном визуальном пространстве. Современное звучание с национальными оттенками, запоминающийся ритм и фирменный стиль автора слов и музыки Мурада Арифа в режиссерском исполнении Delee Oruclu превратили историю зомби-супругов в метафору страстей, эмоций и творческой свободы. Каждый кадр - часть продуманной визуальной истории, балансирующей между иронией и мистикой. А яркие, гротескные образы усиливают атмосферу клипа и подчёркивают его театральность.

Над проектом работала творческая группа: аранжировщик – Тарлан Мамедли, miks - masterinq – Олег Наумов, саз – Эльдениз Керимов, художник по свету – Эльмар Гюльахмедов, художник – Гафар Гейдарли, монтаж и цвет – Равиль Аскеров, образы – Эльнур Гасанов и Али Байыр.

