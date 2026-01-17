Стоимость услуг в сфере информации и связи в Нахчыванской АР снизилась

БАКУ/Trend/ – В 2025 году в Нахчыванской Автономной Республике общая стоимость услуг в сфере информации и связи составила 35,3 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Нахчывана, это на 1,9% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

Отметим, что согласно последним данным Государственного комитета статистики, в январе–ноябре 2025 года по Азербайджану в целом предприятиями, действующими в указанной сфере, объем оказанных услуг в реальном выражении вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,464 млрд манатов, из которых 70,7% были потреблены населением.

При этом 33,7% доходов от оказания услуг, или 1 166,3 млн манатов, были сформированы в сфере мобильной телефонной связи.