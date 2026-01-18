Навоийский горно-металлургический комбинат о планах на 2026 год (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Ключевыми приоритетами Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК) Узбекистана на 2026 год являются обеспечение устойчивого развития производственной деятельности, повышение эффективности всех производственных процессов, а также расширение ресурсной базы.

Об этом Trend сообщил источник в НГМК.

"В 2026 году АО "НГМК" планирует продолжить курс на поэтапное наращивание объемов добычи и переработки золота за счет оптимизации действующих мощностей, вовлечения новых объектов в производственный цикл и повышения технологической эффективности", - отметил источник.

В развитие этих планов, как сообщили в компании, в следующем году также предусмотрены дальнейшее развитие и модернизация производственных объектов, активное внедрение современных технологий, автоматизированных систем управления и цифровых решений, а также расширение производственных мощностей на ключевых площадках.

"В 2026 году АО "НГМК" продолжит реализацию инвестиционных проектов, ориентированных на развитие производственной инфраструктуры и внедрение инновационных решений", - отметил источник.

Кроме того, по словам источника, НГМК намерен расширять сотрудничество с ведущими международными и национальными партнерами в сфере инжиниринга, машиностроения и научно-технических разработок.

"Компания последовательно развивает политику локализации производства и расширения межотраслевой промышленной кооперации, уделяя особое внимание формированию устойчивых производственных цепочек и повышению технологической независимости", – отметили в НГМК.

Таким образом, в 2026 году НГМК намерен сосредоточиться на реализации стратегии устойчивого развития, повышении производственной эффективности и расширении ресурсной базы.