Иран и Ирак обладают значительным возможностями для торговли - Аракчи

БАКУ /Trend/ - Между Ираном и Ираком существуют огромные возможности и потенциал для развития торговли.

Как передает Trend, об этом в Тегеране на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи.

По его словам, сегодня состоялись переговоры касательно важности развития торгово-экономических отношений между Ираном и Ираком.

Аракчи сказал, что в настоящее время общие границы двух стран превратились в границы дружбы и сотрудничества в различных экономических, общественных и политических сферах, а между двумя странами существует взаимопонимание

Он отметил, что Иран приветствует растущую роль Ирака в региональной дипломатии и заявляет о своей готовности решать проблемы путем региональных переговоров.

Глава МИД Ирана выразил благодарность иракскому правительству за проявленную солидарность и поддержку Ирану и отметил, что доволен развитием отношений между двумя странами.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн посетил Иран.