БАКУ/Trend/ - 16 января на Военном мемориальном кладбище проходит церемония прощания с Национальным героем Азербайджана Шахином Тагиевым.

Как сообщает Trend, в церемонии принимают участие представители государственных структур и общественности.

Напомним, что уроженец города Шуша Шахин Талыб оглу Тагиев родился 3 февраля 1949 года в городе Тертер. В 1969 году окончил Энергетический техникум и был направлен в Удмуртскую область России. В молодые годы работал в России и Азербайджане в энергетической сфере и торговле, а в 1988 году присоединился к национально-освободительному движению. В 1991 году был добровольцем в Карабахской войне, командовал ротой в звании лейтенанта. В 1992 году был назначен командиром батальона «Гуртулуш», созданного на базе той же роты, проявил особую храбрость при прорыве вражеского фронта на агдеринском направлении, а также в боях на тертерском, сейсуланском, ярымджанском и левонархском направлениях. Скончался 29 декабря 2025 года в Мальмё (Швеция) после продолжительной болезни.

Тело Шахина Тагиева было доставлено на Родину в ночь на 15 января при поддержке и организационном содействии Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Новость обновляется